Hasta nunca Veolia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El H. Ayuntamiento de Aguascalientes, en sesión ordinaria de Cabildo rechazó por unanimidad la prórroga que solicitara la empresa Veolia Agua Aguascalientes México S.A. de C.V., para un periodo de transición de 5 años y reitera que será a través del organismo ciudadano, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), que el Municipio de Aguascalientes se hará cargo a partir del 22 de octubre de 2023 del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Con la creación de MIAA, se inicia una etapa con un organismo descentralizado y una gestión municipal, más eficiente, sostenible, de fomento a la participación ciudadana, sustentable y transparente, para prestar el servicio con cobertura, continuidad, calidad y cantidad, en beneficio de todos los habitantes.

MIAA está en condiciones jurídicas, económicas y operativas, de brindar los servicios, y cuenta con naturaleza fiscal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

MIAA tiene la capacidad técnica y administrativa para prestar el servicio, y cuenta con un Consejo Ciudadano, estructura orgánica, personal propio y presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para 2023, un financiamiento a corto plazo de 260 millones de pesos y el apoyo del Gobierno del Estado para arrancar el proyecto.

Al dar contestación a la solicitud de prórroga, se reitera que la voluntad del H. Ayuntamiento es reasumir la prestación del servicio, para lo cual se adoptarán medidas positivas para la preservación, suministro y saneamiento de agua potable, salubre y suficiente, y con acciones de cuidado al medio ambiente.

Con respecto al tema, la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María Guadalupe Arellano Espinosa, señaló que la concesionaria Veolia, no ha cumplió el contrato como lo presume. Además, dijo que no está de acuerdo en que digan que el Municipio no está en la capacidad de brindar el servicio y sugiere que hubiera sido mejor que los recursos que ahora quieren invertir los hubieran invertido durante los 30 años que estuvieron a cargo. Además, se había establecido una eficiencia del 60 por ciento y solo llegaron al 40 por ciento; también señaló incumplimiento en la toma de lecturas, entre otras cosas, y desde 2019 ha aumentado la insatisfacción de usuarios, pues tiene más de 4 mil juicios en su contra.

La regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Alejandra Peña Curiel, destacó que hoy se le dice de manera formal y frontal a Veolia, adiós. El no a la prórroga, es saber escuchar a la ciudadanía. Es imperante atender a la sociedad y a partir del 22 de octubre MIAA tendrá una gran responsabilidad que atender.

El regidor presidente de la Comisión de Juventud, Educación y Deporte, Juan Guillermo Alaniz de León, indicó que es fundamental comunicar a Veolia la decisión de que a partir del 22 de octubre será MIAA quien se encargue de la atención. Añadió que es hora de avanzar a un futuro más eficiente en donde el servicio quedará en manos del municipio.

La regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Edith Citlalli Rodríguez González, explicó que este día se ejerce la facultad que el título le daba al Municipio de decir sí o no a Veolia. Y hoy se da como respuesta un no, pues a lo largo de la historia se han acumulado quejas y en apego al artículo 115 de la Constitución se retomará el servicio.

A su vez, la regidora presidenta de la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, Mirna Medina Ruvalcaba, señaló que con este proceso el H. Ayuntamiento demostró que está comprometido con la mejor alternativa, pues el agua es indispensable para la vida y es un derecho humano y hay que trabajar arduamente para que a través de MIAA se lleve el agua a toda la ciudadanía. Llamó a la ciudadanía y a las autoridades a unir esfuerzos en la consolidación y éxito de este gran proyecto.

Por su parte, el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Serrano Almanza, mencionó que con MIAA y en apego al artículo 115 Constitucional se dará un gran cambio, pues MIAA administrará y operará el servicio, de manera objetiva, imparcial y sobre todo responsable. Es una gran oportunidad para demostrar que se puede operar con la máxima eficiencia, cumpliendo un deber constitucional y las expectativas ciudadanas.

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social e Integral, Gustavo Granados Corzo, señaló la trascendencia para cambiar el modelo de agua y al negar la prórroga a Veolia se destaca el compromiso con la ciudadanía de darle un buen servicio y estándares de calidad. Sin duda, dijo, será una gran prueba para MIAA y se habrán de superar grandes retos como dotar de agua con calidad, eficiencia y suficiencia a las personas. El reto es mayúsculo y pronunció su voto a favor para no dar continuidad a Veolia y para dar congruencia a la postura de servir a la ciudadanía.

El regidor presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos, Edgar Dueñas Macías, mandó un mensaje a Veolia de que quien no cumplió con sus clientes, que era toda la sociedad, fue la misma empresa. Asimismo, reafirmó la convicción de que a través de MIAA se atenderá con calidad y calidez a la ciudadanía. Explicó que MIAA va a tener de entrada 10 sucursales para atención, así como alternativas en tiendas o supermercados, para facilitarle a los usuarios sus pagos y trámites.

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, Carlos Fernando Ortega Tiscareño, reitera el rechazo a la prórroga, lo que marca una nueva era en Aguascalientes. Puntualizó que se trabajará arduamente con MIAA para dar un servicio de calidad, para fortalecer además la proximidad con la ciudadanía, llevar el vital líquido a los hogares y en donde el agua potable sea un pilar fundamental.

Además, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó las propuestas de candidatas y candidatos a los reconocimientos que se entregarán en la Sesión Solemne con motivo del 448 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, el 22 de octubre de 2023.

Ciudadana Distinguida: Paola Nadine Cortes Calzada

Ciudadano Distinguido: Rogelio Guerrero Reyes

Hidrocálida Distinguida: María del Carmen Arellano Espinosa

Hidrocálido Distinguido: Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

Hijo Predilecto: Martín Reyes Castillo

Hijo Adoptivo: Ismael Rodríguez Negrete

Benefactora de la Ciudad: María Leticia González Esquivel

Por otra parte, se aprobaron las Reglas de operación Ejercicio Fiscal 2023 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de contar con las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para la operación y ejecución de los programas sociales de la DIF Municipal, por medio de los cuales se apoya a la población de escasos recursos o sectores vulnerables, en materia de educación, salud, nutrición, alimentación, vivienda digna, medio ambiente sano y sustentable, entre otros.

Con respecto a este dictamen, la regidora Edith Citlalli Rodríguez González, indicó que con esto se regulan algunos proyectos como apoyos emergentes, servicio médico, pulsera de la salud y comedores, entre otros.

Se aprobó además el acuerdo por el que se aprueba el acta de consulta ciudadana, para la ejecución del presupuesto participativo 2023, validando con ello la consulta ciudadana, y en donde fueron escuchadas y aprobadas las obras propuestas por la ciudadanía para mejorar el entorno de los aguascalentenses y que corresponden a un monto aproximado de 17 millones 800 mil pesos, que corresponden al 6 por ciento del presupuesto anual de obras públicas.

Al respecto la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Edith Citlalli Rodríguez González, mencionó que se recibieron 42 propuestas y según estudios de viabilidad del Implan con la participación de los Comités de Concertación Social se eligieron los siguientes proyectos, mismos que deberán iniciar antes de finalizar el 2023:

Pavimentación en calle Cerro del Tepeyac, fraccionamiento Ojocaliente II

Drenaje en calle Reforma y Porfirio Díaz, comunidad Buenavista de Peñuelas

Pavimentación y alcantarillado en calle Condell, zona centro

Alumbrado en calle Laguna, en comunidad Cañada Honda

Pavimentación, drenaje y alcantarillado en calle Lázaro Cárdenas, ejido Peñuelas

Pavimentación, alcantarillado, guarniciones y banqueta, en calle Juan Castañón y Ambrosio Rodríguez, en Cañada Honda

Drenaje en Unidad Habitacional en Potreros del Oeste

Solución a inundación en calle Aglaya

Construcción de parque en avenida Mahatma Gandhi y Cerro Aconcagua, fraccionamiento Australis

Reposición de malla sombra en escuela primaria Francisco Villa en el fraccionamiento La Estrella

Adquisición de cisterna para 10 mil litros para la escuela primaria Rufino Tamayo, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros

Malla ciclónica en la escuela primaria Solidaridad, calle Cuatro Milpas, fraccionamiento Luis Ortega Douglas

Construcción de salón en la escuela primaria Diego Rivera, fraccionamiento Pintores Mexicanos

Alumbrado en la presa de Los Gringos

En este sentido, la regidora Mirna Medina Ruvalcaba, resaltó que estos proyectos que forman parte del presupuesto participativo son muy importantes para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.

El regidor Gustavo Granados Corzo, manifestó que este modelo de presupuesto participativo es muy novedoso y será en gran beneficio para la ciudadanía. Destacó la iluminación de la presa de Los Gringos y tres escuelas a las que se apoyará con infraestructura para un mejor desempeño y entorno para los alumnos.

En otros temas se aprobaron: el Reglamento para Padres, Madres o Tutores que inscriben a niñas y niños al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Teresa de Calcuta y a la Estancia Integradora Padre Toño, el Reglamento Interior del Personal del CENDI Teresa de Calcuta y la Estancia Integradora Padre Toño, así como el Reglamento del Comité Técnico de Administración y Evaluación de ambas instituciones, a fin de reforzar las líneas de acción, parámetros y continuar brindando un servicio de calidad a favor del desarrollo de niñas y niños.

El director de Asuntos Jurídicos, Javier Soto Reyes, dio lectura a los Asuntos en Cartera, al Seguimiento de Acuerdos y mencionó que se recibieron en tiempo y forma los informes de Comisiones correspondientes a septiembre de 2023.