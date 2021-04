Hasta mayo se prolongarían paros técnicos en industria automotriz de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Podría ser hasta el mes próximo que se alarguen los paros técnicos que se están dando en la industria automotriz de la entidad ante la falta de componentes electrónicos provenientes de Asia.

De acuerdo con el dirigente de los trabajadores de la industria automotriz en el estado Rogelio Padilla de León, esperan que para el siguiente mes de normalice ya toda esta situación y se opere al 100 por ciento.

“Se esperaba que la operación de las empresas de alguna manera se regularizaría de manera pronta, sin embargo no ha sido así, seguimos teniendo problemas con el abastecimiento de partes, que insisto afecta a todo el sector en el país por igual y no es exclusiva de Aguascalientes “, anotó.

Padilla de León agregó que estos paros habían alcanzado a alrededor de los 17,000 trabajadores, sin embargo al ser una cadena se han ido ampliado.

Por lo pronto, sigue habiendo trabajadores que están siendo enviados a descansar uno o dos días para luego rotar a otros y así de manera sucesiva, ello para que no se les afecte en sus percepciones.

“Hay quienes mejor han optado por tomar días a cuenta de vacaciones para no verse afectados y en la parte sindical estamos trabajando con las empresas para mitigar los impactos y que no haya problemas con el personal”, finalizó.