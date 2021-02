Hasta hoy vacunas anti-Covid no han provocado reacciones adversas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Desde la aplicación de las primeras vacunas desarrolladas contra el Covid-19 en Aguascalientes, no se han detectado reacciones adversas en aquellos que ya fueron inoculados, indicó el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

“Hasta el día de hoy no me han reportado ninguna (reacción), parece que ha tenido muy buena aceptación, no hemos tenido ninguna reacción considerable, no se ha transportado a ningún paciente a los hospitales y esperemos que así sigamos”, indicó el funcionario en conferencia de prensa virtual.

Este mismo panorama fue reportado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell durante la noche de este miércoles en la conferencia de prensa vespertina, donde mostró una lámina que indica que en Aguascalientes no se han presentado eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVIS).

Detalló que a nivel nacional se han presentado 15 reacciones con la aplicación de las vacunas de AstraZeneca y 6 mil 768 con las dosis de Pfizer. Sin embargo, resaltó que la mayoría de ellas fueron reacciones leves y sólo 35 han sido identificadas como casos graves, aunque 34 personas ya fueron dadas de alta y 1 más sigue hospitalizada.

Desde el pasado 12 de enero a la fecha, Aguascalientes ha recibido un total de 11 mil 700 vacunas contra el Covid-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, las cuales fueron destinadas al sector salud de primera línea de atención al virus.

Además, han arribado 8 mil 310 de dosis de AstraZeneca, las cuales fueron destinadas a los municipios de Cosío, San José de Gracia y Rincón de Romos para aplicarlas a los adultos mayores de 60 años.