Hasta este momento el PRI va solo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por ahora no se tienen acuerdos con ningún partido para ir en local en alianza en 2021, sostuvo el Presidente del PRI, Herminio Ventura.

Explicó que si bien el Partido Acción Nacional tiene e ya autorización para aliarse con el PRI y el PRD, locamente no se ha tenido ninguna plática con embos partidos para ver la posibilidad de ir en coalición.

El dirigente tricolor, expresó que no es forzoso el tener que aliarse, por lo que incluso no descartó ir en solos a la contienda si no hay condiciones de ir juntos con otros institutos políticos.

Ventura Rodríguez manifestó que el partido no será selectivo, por lo que están abiertos en aliarse con lo que mejor convenga al instituto.

Al concluir el veterano político externo que tampoco se trata de aliarse solo por ganar, sino buscando un proyecto de nación y en los estados buscando un equilibrio que le haga contrapeso a Morena.