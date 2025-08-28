26 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025
Tendencias

Jura Medio Ambiente que sí protege La Pona en Aguascalientes

Médicos cuestionan “gravedad” de lesiones de colaborador de Noroña

SEFI anuncia descuentos en mulas y recargos vehiculares en septiembre

Anuncia Jiménez compra de equipo de hemodinamia para enfermedades cardiovasculares

En Aguascalientes, defienden padres de menores metidos en riñas

Descarta Sedecyt riesgos ante lucha de sindicatos para Nissan Aguascalientes

Vinculan a Gilberto Mora con el Real Madrid

 Con 15 azotes y 20 años de prisión castigarán a…

Este 6 de septiembre presentará Guajardo libro sobre editor Francisco…

Choques de gigantes en la Champions 2025-26

Hasta en un 17% aumentarán fuerzas de seguridad en Jesús María, Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Jesús María, el panista, César Medina, reveló que en este año se incrementará el personal de la policía municipal hasta en un 17 por ciento.

El primer edil dijo a medios de comunicación que lo abordaron a las afueras del palacio de gobierno que están a punto de integrarse 20 nuevos elementos que reforzarán la corporación.

A su vez resaltó que la Guardia Civil municipal no se quedará atrás y apenas hace unos días se graduaron 26 elementos, con lo que la plantilla creció al 30%

“Estamos ahorita con convocatoria abierta para reclutar otros 30 elementos y llegar al cierre de año con casi 100 integrantes”.

En última instancia Medina adelantó de la entrega de patrullas, así como ya se les dotó de armas cortas y largas para el mejor desempeño de sus funciones.