Hasta en casi 50% se ha desplomado la producción en Nissan 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En los últimos seis años la producción de Nissan asentada en la entidad registra una caída de casi el 50% en su producción, señaló el vicepresidente regional de los Colegios de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

En conferencia de medios expuso que en 2016 la empresa llegaba a producir hasta 900 mil autos anuales, mientras que en 2022 hasta el mes de noviembre se tenían alrededor de 500 mil, faltando por contabilizar diciembre, aunque adelantó que no habrá una recuperación real, según a como se observa la tendencia.

El economista refirió que esta caída de producción de autos no se le puede atribuir por completo a la pandemia por el covid, tras venir arrastrando números negativos a partir del 2017 en donde no había una situación de emergencia en salud.

“No es algo que se dio por la pandemia, si vemos los números esto empezó en 2017, porque en 2016 todavía se tenían números positivos donde inclusive se superaba a General Motors quien también se cayó por la pandemia, pero que en este momento se ha recuperado y le ha dado la vuelta a Nissan”, exhibió.

Para concluir demandó a las autoridades estatales programas emergentes de apoyo para el sector automotriz, luego de que en 2023 se estima que continúe la baja en producción, principalmente por situaciones de mercado, aunando al tema de los componentes electrónicos.