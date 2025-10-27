Hasta en 40% bajan las deportaciones de aguascalentenses desde EE.UU.

Redacción,

Aguascalientes, Ags.- Las deportaciones de connacionales originarios de nuestro estado desde Estados Unidos se han reducido hasta en un 40% durante el último año, informó la titular del Instituto Aguascalentense del Migrante, Natzielly Rodríguez Calzada.

La funcionaria destacó en entrevista con medios informativos que, pese al endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, las cifras actuales reflejan menos repatriaciones que las registradas durante la administración de Joe Biden.

Rodríguez Calzada señaló que, aunque la comunidad migrante hidrocálida se mantiene en alerta ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no se tienen reportes de aguascalentenses detenidos en los operativos más recientes en ciudades como Los Ángeles y Chicago.

Asimismo, subrayó que el Instituto continúa en coordinación con los consulados mexicanos para brindar apoyo legal y asistencia inmediata a cualquier paisano que lo requiera.