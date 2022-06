Hasta el final del ciclo escolar medirán la deserción en educación básica

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La directora de educación básica en el Instituto de Educación Lourdes Carmona, adelantó que será hasta concluir el ciclo escolar cuando se tengan los números reales de la deserción escolar que se tuvo al regresar de forma presencial a las aulas.

“Hasta ahorita todavía no podemos cuantificarla porque para que se cuente como deserción se necesita que las familias acudan a la institución a dar de baja a los niños y las niñas de manera formal”, explicó.

Si bien en estos momentos no hay bajas establecidas, se tiene conocimiento por los propios maestros de algunos casos en los que los menores ya no regresaron a las aulas.

“Apenas regresamos tras la feria al 100 por ciento presencial, entonces insisto en que al final tendremos el balance de cuántos en definitiva ya no volvieron en definitiva”, insistió la burócrata estatal.