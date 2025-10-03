Hasta diciembre temporada de lluvias en Aguascalientes: PC

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El coordinador de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León, advirtió que la temporada de lluvias para Aguascalientes podría ampliarse hasta diciembre próximo.

Expuso en entrevista colectiva en la plaza principal que hay las condiciones para que así suceda debido al fenómeno del Monzón y los frentes fríos que ya están activos.

Las lluvias irían de ligeras a fuertes, pero ya acompañada por el frio que ya comienza a sentirse.

Muños de León mencionó que el Plan de Contingencias por Lluvias permanecerá activo y en espera de presentar el relativo a la temporada invernal.

“Vamos a estar atentos por esta combinación de frio y lluvias, aunque por ahora los pronósticos indican de temperaturas de 6 a 8 grados en noviembre y en diciembre de 0 a 5 grados, aunque al ser pronósticos pueden variar”, concluyó.