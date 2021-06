Hasta ahora no hay recomendación de la CEDH vs policías estatales que participaron en el 8M

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el secretario de seguridad pública estatal Porfirio Sánchez Mendoza que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no ha emitido recomendación alguna en contra de elementos estatales que participaron en la manifestación de feministas el pasado 8 de marzo.

El jefe policiaco admitió que en su momento las cosas se salieron de control, sin embargo asegura que no se trató de ninguna represión.

-¿Entonces no ha habido ninguna sanción contra los elementos que presuntamente intercambiaron golpes?

-Por parte de la policía estatal no hemos recibido recomendación alguna de los derechos humanos, desconozco si en alguna otra instancia haya alguna otra recomendación.

-¿En caso de que se emita se actuará en contra de los elementos?

-Claro, por supuesto, tenemos una estrecha comunicación con el presidente de los derechos humanos, pero hasta el momento no hay recomendación, insistió.

Para concluir, subrayó que en su momento se actuó en base a los hechos, donde hay disposición de sentarse a platicar con dichos grupos en el buen sentido de que en próximos eventos estos se den con orden, que exista respeto y que se les pueda brindar el apoyo.