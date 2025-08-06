Hasta ahora no ha llegado gusano barrenador a Aguascalientes: Sedrae

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene la entidad sin registros de gusano barrenador, afirmó Ernesto de Lucas Palacios, director general de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), en conferencia de medios.

“No ha llegado. Nosotros haremos lo necesario y estas son las instrucciones-Somos de los estados buffer (de contención), de Puebla, Querétaro, para acá y esas son las barreras”, declaró el funcionario en torno a la plaga de larvas que se alimenta del tejido de bovinos, principalmente.

De Lucas Palacios advirtió que ya se han presentado casos en el norte de Veracruz, ante lo cual reiteró que se mantiene la vigilancia en torno a la epidemia y de que no se siga expandiendo hacia otras entidades.

“Nosotros estamos haciendo lo nuestro con las inspecciones y que no se nos vaya de las manos. Ya lo tenemos en Veracruz y si no lo controlamos en el Istmo, que era una parte más angosta. ¡Imaginense!”, agregó el funcionario de Sedrae.

Los casos de gusano barrenador se han reportado en diversas entidades de norte y sur del país, así como la muerte de una persona del sexo femenino, relacionada por la infección y ocurrida en el estado de Campeche.