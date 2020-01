Hasta abril el fallo final de la concesión del libramiento carretero poniente en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Será hasta el mes de abril próximo y no en marzo como originalmente estaba proyectado, cuando se de el fallo final para el otorgamiento de la concesión del libramiento carretero poniente, según lo adelantó el Secretario de Obras Públicas, Noel Mata Atilano.

Mencionó que se abrió una segunda reunión de aclaración de dudas para los interesados y se acordó dar el tiempo necesario para que las empresas participantes en la licitación presenten la mejor de las propuestas.

En torno a las empresas participantes de 8 originalmente inscritas, en estos momentos solo están asistiendo a las reuniones 7 de ellas, por lo que se pudiera creer que ya se autodescartó,una de ellas, aunque a final de cuentas al estar en registro tiene las mismas posibilidades de participación al igual que el resto, aunque ya estaría en desventaja.

“La situación de esta empresa es que puede aún presentar sus propuestas, pero siento que estaría en desventaja al no estar asistiendo a los recorridos o visitas que se están haciendo al lugar de la obra y no acudir a la aclaración de dudas”, recalcó.