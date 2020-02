Hasta 95 por ciento de denuncias al C4 son por violencia a la mujer: Haro

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Autoridades en materia de justicia están fallando en cuanto a la violencia al sector femenino de la población, cuestionó la activista Mabel Haro Peralta, quien citó datos en torno al número de denuncias que se presentan en torno al número de agresiones.

“Ayer me decía una persona que está en proximidad social, me comentaba que en el C4 el 95 por ciento de las llamadas de auxilio son de mujeres. Entonces a quienes están fallando principalmente es a nosotras”, apuntó en entrevista colectiva.

La también presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Igualdad de Género hizo hincapié en la necesidad de un mayor conocimiento de las autoridades locales en torno a los protocolos que se deben de utilizar.

“Porque luego vamos ante la ley y no existe acceso a la justicia o un proceso justo. Sobretodo que las autoridades estén pendientes, muchos ciudadanos y ciudadanas estamos al tanto de sus actuaciones y si dejan libre a un agresor, las autoridades son quienes van a quedar mal”, subrayó.

Acerca de versiones de una presunta persecución política de la Fiscalía del estado en contra de funcionarias mujeres, como ocurrió en torno a un cateo a la alcaldesa de San José de Gracia o la investigación hacia ex regidoras capitalinas, Haro Peralta descartó tener elementos para confirmarlo.

“Desconozco del caso, pero sería muy preocupante que así fuera”, comentó la activista.

La semana pasada, la presidenta municipal de San José de Gracia, María Cristina López, reveló haber sido objeto de un cateo de la Fiscalía del Estado debido a una denuncia de presunta posesión de drogas en uno de sus familiares. Alcaldes locales respondieron de una presunta persecución a mujeres que han tenido cargos públicos.