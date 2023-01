Hasta 300 mil unidades no han realizado el canje de placas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De un padrón de casi 700 mil unidades, cerca de 400 mil son quienes ya realizaron su canje de placas en tiempo y forma, señaló el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes García.

En entrevista colectiva el tesorero estatal informó que se tienen alrededor de 300 mil unidades que no refrendaron el cambio de láminas vigentes desde el sexenio anterior.

“Estuvimos revisando el día de ayer y el total de placas que han cambiado son 400 mil, pero son de todas, desde vehículos, remolques, motocicletas y demás, entonces hay 300 mil que no refrendaron en tiempo”, expuso.

Al concluir Cervantes García mencionó que se trata de unidades con láminas de otros sexenios, sin embargo urgió sobre la necesidad de depurar el padrón vehicular al haber algunas de estas que están siniestradas, otras que salieron de la entidad o aquellas que por alguna otra razón no están en circulación.