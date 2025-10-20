Hasta 15 negocios son suspendidos cada semana por fauna nociva en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha intensificado sus operativos de verificación sanitaria, resultando en la suspensión de hasta 15 establecimientos comerciales por semana debido a la presencia de fauna nociva como cucarachas, tecuejos y roedores.

El titular de la Regulación Sanitaria, Christian Castro Andrade, dijo en charla con medios que los giros con mayor incidencia de sanciones son los restaurantes y tiendas de abarrotes, donde se han detectado malas prácticas de higiene. Destacó que los operativos se realizan sin distinción de tamaño ni ubicación, abarcando desde pequeños comercios hasta grandes cadenas en todo el estado.

Castro Andrade señaló que el propósito principal de estas acciones es proteger la salud pública y prevenir riesgos sanitarios, más que imponer castigos. Asimismo, exhortó a los propietarios de negocios a mantener estrictas medidas de limpieza, manejo adecuado de alimentos y control de plagas, a fin de evitar sanciones y garantizar la seguridad de los consumidores.