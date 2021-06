Hasta 12 denuncias al día por desaparición de personas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, lamentó la descomposición al interior de las familias que están derivando en un incremento en las denuncias por desaparición de personas, en particular de adolescentes.

Reveló que hay días en los que han recibido hasta 12 denuncias de personas desaparecidas, incluidos menores y adultos.

Más adelante Figueroa Ortega señaló que en estos momentos se tienen abiertos de 15 a 20 casos de enero a junio en los que no se han podido localizar a las personas, sin embargo aseguró que son investigaciones que no se cierran hasta no dar con el paradero de las mismas.

En el caso de los adolescentes, refirió que la particularidad es que se van de la casa con el novio o con los amigos luego de sostener alguna discusión con los padres y no dan aviso, complicándose la búsqueda.

-¿Se han detectado casos en los que sean actividades delictivas las que propicien la desaparición en el caso de los adolescentes?

-No hasta este momento, pero insisto que no tenemos al 100 por ciento de personas localizadas y eso no nos deja satisfechos.

Al concluir sostuvo que por la carga de trabajo aún no se concluye una investigación cuando ya tienen hasta 10 encima, por lo que los agentes investigadores tienen que redoblar el trabajo.