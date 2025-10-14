Hasta 10 presas de importancia rebasan su capacidad tras intensas lluvias en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias al buen temporal de lluvias que ha beneficiado al estado durante las últimas semanas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que al cierre de este fin de semana al menos diez de las presas más importantes de Aguascalientes alcanzaron o superaron el 100% de su capacidad de almacenamiento.

Entre las más destacadas se encuentra la presa Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Jesús María, que rebasa su límite con un 105.6%, aunque hasta el momento las autoridades no reportan ningún tipo de riesgo para la población.

La presa 50 Aniversario también presenta una captación del 100.3%, mientras que la Niágara, ubicada en el municipio capital, se encuentra al 102.0%.

En Calvillo, los embalses Media Luna, Codorniz, Malpaso y Ordeña Vieja registran niveles del 100% o ligeramente por encima, reflejando el efecto positivo del temporal.

Incluso dentro de la mancha urbana, la presa El Cedazo también alcanzó el 100% de su capacidad, mientras que El Jocoqui, en el municipio de Asientos, está a punto de verter agua con un 99.9%.

Por su parte, la presa Potrerillos, en San José de Gracia, mantiene un nivel más moderado con 63.0% de llenado.

Mención especial merece la presa Plutarco Elías Calles, el embalse más grande e importante del estado, que registra actualmente un 36.2% de almacenamiento, un dato muy positivo si se compara con el 12% que presentaba en octubre del 2023, cuando la sequía golpeaba con fuerza a la región.

En conjunto, los datos de Conagua reflejan un panorama alentador para Aguascalientes en materia hídrica, tras varios años de déficit de lluvias.