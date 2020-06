Hasta 10 mil egresados de universidades se quedarían en el desempleo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De 8 mil a 10 mil jóvenes que egresan de universidades y tecnológicos del estado se quedarían en el desempleo ante la falta de oportunidades por la crisis del Covid-19.

En conferencia de prensa virtual el Presidente del Colegio de Economistas Jael Pérez Sánchez, sostuvo que los jóvenes se van a enfrentar al peor de los escenarios en materia económica de los últimos 100 años.

Advirtió que los puestos de trabajo serán escasos y el conseguir una oportunidad laboral se convertirá en un verdadero logro, tomando en cuenta que no habrá movilidad en las empresas y donde estas mismas están despidiendo personal.

Recordó que al momento van 17,700 puestos de trabajo perdidos de febrero a mayo y aún faltan muchos todavía por perderse, puntualizando que el escenario no es del todo halagüeño.

Al final, consideró que todo dependerá de las políticas pública y del movimiento económico para que no se vea tan afectado el tema del empleo, aunque insistió en que se avizora un panorama complicado no sólo en Aguascalientes, sino en todo México.