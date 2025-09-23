Harry Styles rompe la barrera de las 3 horas en la Maratón de Berlín

Redacción

El cantante británico Harry Styles sorprendió al mundo del atletismo al completar la Maratón de Berlín 2025 en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, con lo que rompió la simbólica barrera de las tres horas para corredores amateurs y mejoró en casi media hora su marca anterior.

El artista de 31 años compitió bajo el seudónimo Sted Sarandos, con el número de salida 31261, y buscó pasar desapercibido entre los 80 mil corredores inscritos. Vestido con camiseta azul, shorts negros, zapatillas naranjas y un pañuelo en la cabeza, Styles recorrió los 42.195 kilómetros a un ritmo promedio de cuatro minutos por kilómetro y una velocidad media de 14 km/h. Su desempeño equilibrado le permitió cronometrar 1:29:08 en la primera mitad y 1:30:06 en la segunda, alcanzando el puesto 2,241 de la clasificación general y el 524 en la categoría de mayores de 30 años.

El trayecto atravesó lugares emblemáticos de Berlín como la Columna de la Victoria, Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo. Aunque en los primeros tramos su presencia pasó inadvertida, a medida que avanzaba la carrera comenzaron a circular imágenes en redes sociales que confirmaron su participación. Al cruzar la meta, los altoparlantes del evento celebraron su llegada con una de sus canciones, provocando la sorpresa del público.

Styles compartió al final un momento con el atleta paralímpico británico Richard Whitehead, doble amputado de rodilla, quien publicó en Instagram una foto junto al músico con el mensaje: “¡2.58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?”.

El integrante de One Direction ya había incursionado en maratones. En marzo corrió la de Tokio con un tiempo de 3:24:07, finalizando en la posición 6,010 de más de 20 mil participantes. En esa ocasión vistió completamente de negro y zapatillas amarillas, siendo descubierto igualmente por fanáticos.

La Maratón de Berlín, parte del circuito Abbott World Marathon Majors y una de las más rápidas del mundo, ofreció este año condiciones óptimas para los corredores. Para Harry Styles, significó consolidar su pasión por el atletismo y un nuevo logro fuera de los escenarios musicales donde ha ganado tres premios Grammy.