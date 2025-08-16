Hallan narcofosa con 2 cuerpos en Rancho en Jesús María 

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.-Está tarde fue localizada una narcofosa con dos cuerpos en un rancho situado al norte de la capital.

Los hechos ocurrieron al filo de las 14:00 horas en el rancho La Ventana, cerca de la comunidad El Chichimeco en Jesús María.

Fueron presuntamente unas personas que al pasar por el lugar detectaron que a un costado de dicha vivienda en construcción se encontraba un hoyo y al asomarse observaron el cuerpo de una persona enterrado entre la tierra y el escombro.

Los testigos dieron parte al 911 por lo que al lugar acudieron Policías Estatales para confirmar dicho reporte y a su vez solicitar la presencia del Grupo de Homicidios y de Servicios Periciales.

Los peritos realizaron el acordonamiento, fijaron indicios y realizaron el levantamiento de los cuerpos para llevarlos al Semefo en donde hasta el momento se desconocen sus identidades.