Hallan caimán en fraccionamiento de León

Redacción

Vecinos del fraccionamiento Residencial El Molino, en la zona norte de León, reportaron el hallazgo de un pequeño caimán en el patio de una vivienda, hecho que causó sorpresa y curiosidad entre las familias del lugar, al tratarse de una especie poco común en la región.

El caso se dio a conocer cuando el propietario de la casa fotografió al reptil y compartió la imagen en un grupo vecinal de redes sociales. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre la forma en que el animal llegó hasta la zona residencial, ubicada cerca de la Presa El Palote.

Aunque los caimanes habitan de manera natural en ríos, lagos y pantanos, en León se han registrado anteriormente casos similares, en su mayoría relacionados con ejemplares adquiridos ilegalmente como mascotas que después son abandonados o se escapan.

Autoridades y especialistas advierten que estos reptiles, al crecer, pueden volverse agresivos y representar un riesgo para las personas. Además, liberarlos en cuerpos de agua locales significa también un peligro para el ecosistema, al no ser especies originarias de la región.

En este caso, los vecinos notificaron a Protección Civil, aunque el desenlace no ha quedado del todo claro. Algunos habitantes señalan que el animal habría sido trasladado al Zoológico de León, mientras que otros sospechan que pudo haber sido recuperado por quien lo mantenía como mascota.