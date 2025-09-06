Halcón 1 traslada a lesionado grave de accidente en la 45 norte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El helicóptero “Halcón 1″ de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trasladó en código amarillo al Hospital Miguel Hidalgo, a un paciente lesionado en un fuerte accidente registrado sobre la carretera 45 norte a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

Se brindó el apoyo minutos después de las 6 am de este sábado 6 de septiembre donde a través del C5 se reportaba un accidente que involucraba a dos autobuses de pasajeros y dos tractocamiones y en donde se encontraban varias personas lesionadas y prensadas.

El helicóptero Halcón 1 trasladó al conductor de uno de los autobuses de pasajeros, una persona del sexo masculino originario de Torreón, Coahuila, quien presentaba traumatismo, craneoencefálico leve y trauma toraco-abdominal cerrado y posible fractura expuesta de pierna izquierda.

El vuelo tuvo una duración de 10 minutos aterrizando en el Hospital Miguel Hidalgo donde fue recibido por los médicos quienes de inmediato se encargaron de dar la atención correspondiente.

Además, se contó con el apoyo del autobús de la Policía Municipal para el traslado de lesionados y una unidad del Grupo de Operaciones Especiales cuyos integrantes colaboraron para brindar atención a las personas lesionadas.