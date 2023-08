Hackearon el Instagram de Wendy Guevara

Redacción

Ciudad de México.-Wendy Guevara perdió su cuenta de Instagram y después de algunos minutos, abrió un perfil de respaldo en el que confirmó que sufrió un hackeo, la influencer también anunció que hará una transmisión en vivo para explicar lo ocurrido.

“Mi gente, a las 6:00 pm hora CDMX hacemos en vivo en esta cuenta para platicarles lo que pasa con mi cuenta principal”, escribió Wendy desde el perfil @soywendyguevararespaldooficial. En la descripción de este nuevo perfil se pudo leer: “Respaldo Oficial. Mi cuenta principal fue HACKEADA”.

Además, la ganadora de La Casa de los Famosos lanzó un mensaje que dejó entrever lo que podría haber ocurrido con su perfil, pero no dio más detalles sobre la identidad del “enemigo” al que se refería:

Esta historia fue borrada poco antes de que cumpliera una hora (Instagram/@soywendyguevararespaldooficial)

“No cabe duda, a veces el amor por una persona nos ciega y tenemos a lado a nuestro enemigo. Nos vemos en el vivo en esta cuenta en un rato, mi gente”

Qué dijo Wendy Guevara sobre el hackeo

Aunque la influencer compartió que estaba haciendo todo lo posible por recuperar su perfil principal, detalló que no le afectaría gravemente perderlo para siempre, pues tiene el cariño de sus fans y seguidores.

También invitó a sus admiradores a seguir su nuevo perfil para poder comunicarse con ellos, este fue el pie de foto que colocó en una publicación:

“Mi gente, me tumbaron mi cuenta principal, sé que toda mi gente me apoya y sea como sea yo los amo, mi gente, les pido me sigan en esta cuenta mientras tratamos de recuperar mi cuenta principal. Los amo mi gente y no importa si no la recuperamos, yo soy feliz con su amor”, después de aproximadamente 40 minutos, Wendy borró este mensaje.

Wendy abrió un perfil de respaldo, tras una hora, ya acumuló más de 5 mil seguidores (Captura de pantalla/@soywendyguevararespaldooficial)

Perfil principal de Wendy Guevara en Instagram

Mientras tanto, el buscador Google aún es capaz de encontrar el nombre de usuario de su perfil principal (@soywendyguevaraoficial), pero no está disponible en Instagram. De acuerdo con esta herramienta, Wendy tenía más de 6.4 millones de seguidores.

Este es el mensaje que se puede ver cuando se intenta visitar la cuenta de Wendy: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”; por otra parte, en dispositivos móviles únicamente se puede leer “Usuario no encontrado”.

Así se ve actualmente el perfil de Wendy (Captura de pantalla)

Los admiradores de Wendy Guevara estaban enojados porque se reencontró con el modelo Marlon Colmenarez, este personaje ha sido muy criticado por ser supuestamente “interesado”, cabe señalar que ambos adelantaron que darían un anuncio muy importante este miércoles 16 de agosto a las 18:00 horas, pero ahora la transmisión será para hablar sobre el hackeo.

Aproximadamente una hora antes de que la cuenta de Wendy dejara de ser visible, un usuario de Twitter ya había advertido sobre la anomalía, pues no se podían revisar sus publicaciones.

Wendy tenía más de 6 millones de seguidores (Captura de pantalla)

“Al parecer algo están intentado hacer con la cuenta de Wendy, pues no aparecen sus publicaciones ¡Auxilioo! #WendyGuevara”, escribió el usuario @dondeesta_wendy. Durante La Casa de los Famosos, este perfil avisaba en qué cámara se podía ver a la influencer, por lo que ha seguido de cerca los pasos de la joven incluso tras la final del programa.

Por qué los fans de Wendy rechazan a Marlon

El modelo Marlon Colmenarez ha mostrado cercanía y confianza con Wendy Guevara en los últimos dos años, pero muchos admiradores de la influencer aseguran que solo está con ella por su gran popularidad o que suele “colgarse” de su éxito.

Wendy Guevara y Marlon se volvieron a encontrar, pero él ya había saludado a la influencer dentro de La Casa de los Famosos (Fotos: RS)

La situación se incrementó cuando ella entró a La Casa de los Famosos, pues la gente aseguró que si ganaba, Marlon le exigiría a Wendy todo tipo de comodidades como viajes, ropa cara y fiestas. Finalmente la integrante de Las Perdidas si se llevó el premio de cuatro millones de pesos, por lo que los usuarios de redes no dudaron en criticar que reaparecieran juntos.

Algunos internautas temieron que Marlon y Wendy confirmaran su relación, pues aparentemente el modelo “absorbería” el premio de la influencer.

