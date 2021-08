Hackean cuenta de WA del subsecretario de gobierno de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El subsecretario de gobierno estatal, Manuel Cortina Reynoso, informó mediante sus redes sociales que su cuenta personal de Whatsapp le fue hacheada, siendo utilizada la misma para extorsionar a sus contactos.

“A todos mis contactos de Whatsapp por favor tomen nota: Me robaron mi cuenta, si alguien les escribe no soy yo. ignoren y contáctenme por otro medio”, señaló en una primera publicación.

Posteriormente el funcionario estatal reportó que ya se habían contactado con el algunos amigos los cuales por fortuna no cayeron en la trampa, mismos a los que se les intentó extorsionar.

“Por favor si a alguien le envían mensajes queriéndoles extorsionar NO SOY YO, avisen en los grupos de que soy parte, corran la voz”, escribió.

Al final acompaño sus publicaciones algunas conversaciones que utilizaron quienes robaron su cuenta para extorsionar.