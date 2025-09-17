Hacienda busca acceso en tiempo real a datos de Netflix y Amazon

Redacción

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso una reforma al Código Fiscal de la Federación que obligaría a las plataformas digitales a dar acceso en línea y en tiempo real a toda su operación, medida que especialistas consideran riesgosa para la privacidad de los usuarios y con posibles conflictos frente al T-MEC.

El proyecto, que adicionaría el artículo 30-B, contempla a servicios de streaming como Netflix, Disney, Prime Video, ViX, HBO Max y Mubi, así como a plataformas de comercio como Amazon y Mercado Libre. De aprobarse, Hacienda podría monitorear sus sistemas centrales y, en caso de incumplimiento, las empresas serían bloqueadas por operadores de telecomunicaciones.

El SAT reportó ingresos tributarios por 1,897 millones de pesos en 2024 provenientes de estas compañías, un alza de 8.8% respecto al año previo y triple crecimiento desde 2020, cuando inició la tributación del sector. Con la reforma, Hacienda argumenta que busca eficientar la fiscalización y combatir la evasión.

Sin embargo, asociaciones y expertos advierten que el acceso constante a las operaciones de las plataformas expone datos sensibles de millones de usuarios, como patrones de consumo, ubicación o historial de pagos. La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) alertó que la redacción ambigua abre la puerta a revisar información más allá de fines fiscales, incluso identidad de usuarios o secretos industriales.

Grecia Macías, especialista en derechos digitales, señaló que la medida se suma a intentos previos del gobierno de ampliar el control sobre datos personales. “Básicamente, le están diciendo a las empresas: dame acceso en tiempo real a toda tu información o no operas en el país”, advirtió.

El plan también enfrenta obstáculos técnicos: permitir un canal de acceso permanente sería un reto de ciberseguridad “sin precedentes” que podría volver vulnerables tanto a las plataformas como a los sistemas del gobierno, advirtió la ALAI.

Con información de: Expansión