¿Haces transferencias entre tus cuentas bancarias? Podrías tener problemas con el SAT

Ciudad de México.- ¿Usted hace transferencias electrónicas entres sus propias cuentas bancarias? Si es así, debería tener cuidado, porque podría tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si es de las personas que tiene varias cuentas en diferentes bancos, y realiza frecuentemente transferencias electrónicas entre ellas debe tomar en cuenta la siguiente información para no tener problemas con Hacienda.

“Todos los traspasos que se hagan entre cuentas propias y que esté identificado a través del mismo RFC o a través de la misma zona, ya sea socio o persona física registrada, no causará impuestos”, dijo Mauricio Zamudio, especialista en impuestos a TV Azteca.

Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si el SAT detecta diferencias entre los ingresos que le declara y los depósitos que percibe entonces la autoridad puede presumir que hay ingresos adicionales por los cuales deba de pagar un impuesto.

“Va a generar una diferencia, o como le llama el SAT: Discrepancias fiscales, en donde nos detectan movimientos, que demuestran un incremento en nuestro patrimonio o fuente de riqueza”, detalló Zamudio.

Ejemplo: Le prestamos nuestra cuenta bancaria a un familiar de la tercera edad, nos hace una transferencia electrónica, posteriormente ese recurso lo traspaso entre cuentas propias con la única finalidad de retirarlo en un cajero automático y entregárselo en efectivo a nuestro familiar, que por algún motivo no pudo hacer ese movimiento por sí mismo. El SAT puede pedirme que le demuestre que ese recurso no se trató de un ingreso por una venta, una renta o cualquier otra actividad que cause impuesto, y si es el caso, esos movimientos los podemos documentar con los estados de cuenta bancario.

“Para que podamos soportar que no fue una situación de ingresos, sino como un traspaso que se hace como un préstamos como tal y que lo soportamos documentalmente y a su vez él demostrará que está al corriente y en orden, demostrando su RFC y la actividad que realiza”, comentó el especialista en impuestos.

El SAT nos puede fiscalizar movimientos hasta con 5 años de antigüedad, por ello es importante mantener en orden nuestra contabilidad, conservar nuestros estados de cuenta y, desde luego, asesorarnos con los especialistas.

