Hacer poesía es contracultura, pero no nos alimentamos de la palabra: Rioseco

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Escribir poesía sí es contracultura, es resistir a lo efímero, es buscar que el lector experimente algo. Sin embargo, es pertinente que el artista se acerque a la institución o a los apoyos, ya que no vivimos de las palabras, opinó la poeta Alejandra Rioseco.

Este miércoles la poeta oriunda de Mexicali, Alejandra Rioseco, presentó el poemario Polvo, Casi, trabajo con el que fue acreedora al Premio Nacional de Tijuana 2024. En la presentación la acompañó el poeta Juan Carlos Quiroz, quien señaló que el trabajo explora el amor y la vida, donde es fácil identificar lo que hace llorar y hablar de todo. Su poesía es “transparente y brillante”.

Más adelante la vate, destacó que el desierto, los paisajes que ve a diario, forma un elemento importante en su construcción poética, pues considera que dicho entorno puede ser peligroso si no sabes vivir en él. Durante la presentación, enfatizó que la poesía significa resistencia y puede llegar a ser contracultural, oponiéndose al tiempo y lo efímero; la poesía pura, hecha desde el alma, está destinada a perdurar.

“Hacer contracultura es ser poeta, es como ser la Coca-Cola en el desierto. No me estoy vanagloriando con esto ni nada por el estilo. Porque ser poeta no es solo una carrera contra lo efímero y lo rápido, sino que es una manera de afirmar la pausa, sobre todo con lo que yo intento escribir. Si no se lee con pausa y reflexión, se diluye. Puedes leer rápido este poema o los poemas de los grandes escritores, y créanme, la poesía se diluye”, comentó.

Bajo este contexto de la contracultura, se le cuestionó a la autora sobre lo que significa ser artista dentro de la institución, específicamente en la disciplina de la escritura. Rioseco explicó que como poeta busca que el lector experimente sensaciones con la poesía.

“Pero yo no escribo para los premios. Yo, de verdad, escribo pensando en qué es lo que quiero. Escribo pensando en que el lector experimente algo, y que esa poesía le haga sentir, tener una sensación genuina. Para mí, lo contracultural es eso. Porque es un acto de resistencia seguir escribiendo, sabiendo que no te alineas con lo que se está pidiendo”, expresó.

Sin embargo, también reconoció la importancia del apoyo institucional para que los artistas tengan ingresos, señalando la relevancia de participar en premios y becas del estado.

“Porque el poeta no se alimenta solo de palabras, ¿verdad? Entonces, sí, hay que hacerlo, hay que participar. Es encontrar el momento, porque de repente hay libros que tienen la suerte de que caen en el jurado que tenía que ser”, concluyó.