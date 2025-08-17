21 C
Aguascalientes
17 agosto, 2025
Tendencias

Habrá segunda vuelta electoral en Bolivia con candidatos de derecha

La Paz.- El senador Rodrigo Paz Pereira, de centro derecha, y el expresidente Jorge Quiroga, de perfil conservador, se disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta electoral; tras las votaciones de este domingo.

Paz Pereira, abanderado del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo más del 32 por ciento de los sufragios; en tanto que Quiroga, representando a Alianza Libre, se ubicó con el 27 por ciento de las preferencias ciudadanas.

Bolivia afrontó las elecciones presidenciales en medio de una profunda crisis económica y el desplome de la izquierda partidista, después de la primera victoria electoral de Evo Morales en 2005.

La segunda vuelta electoral está anunciada para el próximo 19 de octubre.

Con información de BBC.