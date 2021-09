Habrá revisión documental de taxis a partir de este próximo lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Movilidad, la Coordinación General de Movilidad (CMOV) realizará del 27 de septiembre al 13 de diciembre, la revisión documental de las unidades de transporte público en la modalidad de vehículos de alquiler (taxi), informó Ricardo Serrano Rangel, titular de la dependencia.

Al respecto, el funcionario estatal explicó que durante la revisión documental se atenderán diariamente a alrededor de 100 concesionarios, de acuerdo a la programación por número ascendente de número de concesión establecida por la Dirección General de Transporte Público.

Añadió que la revisión es obligatoria y se llevará a cabo en el remolque ubicado en el estacionamiento interior de las oficinas de la Coordinación General de Movilidad con horario de atención de las 09:00 horas a las 15:00 horas.

Serrano Rangel señaló que la documentación en original y copia que deberán presentar los propietarios de la concesión son el título de concesión, trámite de renovación o sucesión testamentaria, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, factura del vehículo con modelo no mayor a seis años, tarjeta de circulación vigente, póliza del seguro del vehículo, formato de revista del año anterior (o el pago de la infracción por no presentarse a la misma), carta testamentaria, comprobante de domicilio (con una expedición no mayor a tres meses), licencia certificada (por notario público) de los operadores registrados y gafete de los operadores registrados.

Añadió que en caso de que la persona que se presente sea el apoderado legal deberá presentar el documento notariado que lo avale así como los siguientes documentos a su nombre: comprobante de domicilio, identificación oficial (vigente) y número telefónico.

Por otro lado, destacó que, en caso de que el vehículo se encuentre fuera de la norma permitida por la Ley de Movilidad se deberá presentar el trámite de prórroga obligatoriamente o solicitar el mismo.

Finalmente, puntualizó que al concluir el trámite de revisión documental se hará efectiva la entrega del acuse debidamente sellado y firmado, en el que se indica que se finalizó correctamente la revista documental con la finalidad de que sirva como pase a la revisión física-mecánica de la unidad, la cual se realizará en fechas posteriores.

El día 27 de septiembre se atenderá de la concesión 0001 a la 0100, mientras que el martes 28 del 101 al 200, el 29 de septiembre del 201 al 300 y el jueves 30 de septiembre del número 301 al 400, mientras que el viernes 1 de octubre deberán acudir del 401 al 500.

El calendario completo se podrá consultar a través de las redes sociales de la Coordinación General de Movilidad a vía telefónica al 449 910 2106 extensión 3611.