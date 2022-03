Habrá repercusiones por eliminación de escuelas de tiempo completo: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras cuestionar la eliminación de las escuelas de tiempo completo por parte de la federación, el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Ruiz Esparza, advirtió sobre repercusiones en los escolares, padres de familia y maestros.

Con esta determinación se afectan en la entidad 586 escuelas y 90 mil alumnos que se atendían en este programa, dijo el funcionario estatal.

A su vez recordó que desde el año 2019 se recortó la parte presupuestal para las escuelas de tiempo completo, mientras en 2020 únicamente llegó el 50% del recurso y en 2021 ya no se ejerció presupuesto y en 2022 ya se oficializó su desaparición.

De igual manera Reyes Esparza explicó de las bondades que se tenían en este esquema educativo en donde se trabajaba una hora más después de la jornada escolar para reforzar contenidos de español, matemáticas y de artes con los alumnos, así como homologar los horarios laborales de los padres para que coincidiera con la llegada de todos a casa, situación que ya no se va a dar.

A los alumnos también se les ofrecían alimentos en los planteles, lo que obligará ahora a la autoridad a invertir recursos estatales para no perder este beneficio, lo mismo que se afectará a los maestros quienes gozaban de un bono por atención de mil 500 pesos por grupo quincenales, por el tiempo que se quedaban extra y que ya no van a tener.