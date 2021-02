Habrá permutas en empresas para recuperar producción detenida: FTA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se buscará recuperar la producción detenida por los recientes paros técnicos debido al desabasto de gas natural en empresas automotrices que operan en la entidad, estableció Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA)

“Lo que van a hacer es una permuta: dejan de trabajar ahora porque no hay insumos, no hay algunas autopartes y no hay gas, pero después en algunos días de descanso o de asueto que tenían programados los van a reponer para recuperar la producción que se está dejando de hacer”, externó el dirigente laboral

González González mencionó que la falta de gas natural afectó de manera particular a la segunda planta de la firma de autos Nissan, que se detuvo prácticamente en su totalidad; además de permutas que notificó la empresa Compas.

“Afortunadamente el impacto del gas nos ha estado afectando unos cuantos días. El caso que más ha afectado es el caso de la planta de Nissan 2”, agregó el líder de la FTA.

Durante la semana anterior y en el inicio de la actual, armadoras de vehículos han tenido que recurrir a paros técnicos debido al desabasto de gas en el país.