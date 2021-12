Habrá periodo extraordinario para revisión de taxis

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación General de Movilidad (CMOV) abre un último periodo extraordinario para la realización de la revista documental y físico-mecánica de las unidades de transporte público en la modalidad de vehículos de alquiler (Taxi), misma que se realizará los próximos días lunes 13 y martes 14 de diciembre del presente año.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, titular de la dependencia, puntualizó que la revista documental, tanto como la física-mecánica es obligatoria, y que esta fecha extraordinaria será la última que se lleve a cabo durante el 2021; por lo cual, es indispensable que se realice en tiempo y forma, para evitar las sanciones estipuladas en la Ley.

Solo el 13 y 14 de diciembre se realizará de manera simultánea la revisión documental y física, para las cuales deben acudir a las instalaciones de la CMOV, ubicadas en Av. Manuel Gómez Morin, S/N, a un costado del Hospital Hidalgo, con horario de atención de las 09:00 a las 15:00 horas.

En primera instancia, la entrega de la documentación se realizará en el remolque ubicado en el estacionamiento interior, mientras que la revisión físico-mecánica se llevará a cabo en el estacionamiento exterior de la Coordinación de Movilidad.

Para este proceso, la documentación que se debe presentar es: Título de concesión, trámite de renovación o sucesión testamentaria, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, factura del vehículo con modelo no mayor a seis años, tarjeta de circulación vigente, póliza del seguro del vehículo, formato de revista del año anterior (o el pago de la infracción por no presentarse a la misma), carta testamentaria, comprobante de domicilio (con una expedición no mayor a tres meses), licencia certificada (por notario público) de los operadores registrados y gafete de los operadores registrados, todo en original y copia.

De igual forma, indica que en caso de que la persona que se presente sea el apoderado legal, deberá mostrar el documento notariado que lo avale, así como los siguientes documentos a su nombre: comprobante de domicilio, identificación oficial (vigente) y número telefónico.

Una vez concluida la revisión de documentos se procederá a la revisión físico-mecánica de la unidad, para la cual se deben cumplir con los siguientes requisitos: tarjeta de circulación, póliza de seguro, gafete, licencia tipo “A”, acuse de revista documental y el comprobante de pago por $104 pesos en la Secretaría de Finanzas. Todo en original y copia.

Para mayor información al respecto de este periodo extraordinario se pueden comunicar al teléfono (449) 910 2106 extensión 3611.