Habrá matrimonio igualitario en Aguascalientes a partir de este año: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El matrimonio igualitario estaría por adecuarse este mismo año en el Código Civil del estado, reiteró el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso, Emanuelle Sánchez Nájera, quien adelantó que inclusive tendrían votos a favor de legisladores del conservador Partido Acción Nacional.

“Ha habido acercamiento con algunos y algunas compañeras del grupo parlamentario del PAN que no han visto con malos ojos esta iniciativa, a pesar de lo que se ha dado tradicionalmente en su partido, y entienden que no es conveniente este código discriminatorio que tenemos. No es el momento de pasar a la historia como otro Congreso que de nuevo se privó de poner en la ley cosas que corresponden a nuestra realidad”, aseveró.

– ¿Cuántos del PAN estarían a favor?

– Abiertamente ninguno, pero en un camino pre avanzando alrededor de cinco.

Sánchez Nájera mencionó que de 27 representantes populares, 14 no pertenecen a la fracción mayoritaria del PAN, quienes estarían de acuerdo en las modificaciones; lo cual de entrada representa la mayoría del Poder Legislativo; pero que buscarán el consenso para que el documento podría recibir luz verde este mismo año.

“Queremos que el documento sea revisado en la comisión de Justicia, no en la comisión de la Familia como ha ocurrido para trabarlo en otras ocasiones. Nuestra intención es que este mismo año la subamos a votar, espero a favor”, agregó el perredista.

El coordinador presentó este jueves ante el pleno legislativo una iniciativa de reformas en cuatro códigos del código civil que además de eliminar la restricción de que el matrimonio sea únicamente entre hombre y mujer, buscará reconocer el concubinato y eliminar el requisito de enfermedad incurable para no contraer nupcias.

Desde abril de 2019, los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen validez oficial en el estado, pese a que no ha habido una armonización al código civil.