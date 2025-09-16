Habrá Internet gratuito en el transporte foráneo de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, adelantó que en breve se comenzará con la instalación de Internet gratuito en unidades del transporte público foráneo, mejor conocido como las combis.

Por instrucciones de la gobernadora Tere Jiménez, en este mismo mes se comenzará con la instalación del servicio a bordo de las unidades.

El funcionario refirió que ya se han estado realizando pruebas para verificar la eficiencia del servicio.

Con esto se avanzará en el compromiso de dotar de tecnología a las unidades del transporte público, sistema de Internet que ya opera en los camiones urbanos.

Mencionó que la gobernadora Tere Jiménez le sabe al tema de la movilidad y estará pendiente de este y otros implementos que se agregarán al servicio como parte de su modernización.