Habrá frío y cielo despejado en Aguascalientes

Aguascalientes
22 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El frío se dejará sentir en Aguascalientes este miércoles, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 0 grados Celsius en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se espera ambiente frío en gran parte del estado y especialmente en las zonas serranas, donde el termómetro podría ubicarse entre los 0 y 5 grados. Hacia la tarde, las condiciones mejorarán con un ambiente cálido y cielo mayormente despejado.

El SMN indicó que la entidad no registrará lluvias, aunque se prevén rachas de viento de entre 35 y 50 kilómetros por hora, provenientes de dirección variable.

El ambiente fresco matutino y las rachas de viento podrían mantenerse durante los próximos días, mientras continúa la transición hacia condiciones más frías propias del cierre de octubre.