Habrá flexibilidad para que maestros permitan a los alumnos acudir a vacunarse: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se han girado ya indicaciones a los maestros para que a partir del lunes brinden todas las facilidades para que alumnos de 12 a 17 años se ausenten con motivo de la vacunación contra el covid, sostuvo el titular de Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

No obstante el funcionario estatal precisó que los alumnos o alumnas que no asistan a clases deberán de comprobar la inasistencia con su comprobante de vacunación.

Al mismo tiempo también se podrá acudir a los planteles educativos y salir de los mismos en el momento que lo consideren los padres de familia, siempre y cuando sea por motivos de la vacunación.

Para aquellos que decidan regresar a los planteles luego de ser inoculados se les ha pedido a los maestros estar atentos por cualquier tipo de reacción que pudieran presentar los alumnos, aunque de parte de la secretaría del bienestar se les ha informado que tendrán 30 minutos para la observación y en caso de que hubiese alguna sintomatología la recomendación a los padres de familia es no llevarlos a las escuelas y acudir al médico.

Al concluir Reyes Esparza reiteró el llamado para asistir a vacunarse este 16, 17 y 18 de mayo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Salón Locomotoras en donde habrá más de 30 mil dosis disponibles.