Habrá cierres viales por peregrinación de transportistas este jueves

Redacción
Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad, informa que este jueves se implementará un operativo vial con motivo de la peregrinación anual de transportistas
El evento contará con la participación de operadores de tráileres, pipas, camiones y taxis, quienes comenzarán su recorrido en Av. Madero y Zaragoza.
A las 18:00 horas se llevará a cabo el cierre total de las calles involucradas y a las 20:00 horas dará inicio la peregrinación.
Las calles incluidas en el recorrido son: Av. Aguascalientes, Av. Alameda, calle 28 de Agosto, Av. Madero, calle Moctezuma, calle Galeana y Av. Adolfo López Mateos. La peregrinación finalizará en Catedral.
Entre los principales puntos de cierre se encuentran:
Av. Alameda y Av. Aguascalientes (al poniente)
Av. Alameda y Tecnológico (al poniente)
Av. Alameda y Av. Convención de 1914 (al poniente)
Av. Adolfo López Mateos y Tecnológico (al norte)
Av. Héroe de Nacozari y Av. Madero
Av. Alameda y Héroe de Nacozari (al norte)
Av. Alameda y Heroico Colegio Militar
Av. Héroe de Nacozari y Decreto 27 de Septiembre (al sur)
Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos (al norte)
Galeana y Av. Adolfo López Mateos (al sur)
Av. López Mateos y José Ma. Chávez (al poniente)
Como rutas alternas se sugieren:
Av. Aguascalientes Poniente
Av. Paseo de la Cruz
Av. Adolfo López Mateos (al poniente)
Av. Aguascalientes Oriente
Av. Convención de 1914 Oriente
Pedro Parga (al oriente)
José F. Elizondo (al norte)
Av. Gómez Morín
Av. Ayuntamiento
Av. Américas en ambos sentidos
La Dirección de Movilidad exhorta a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas señaladas y seguir las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante el desarrollo de la peregrinación.