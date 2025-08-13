Habrá cierres viales por peregrinación de transportistas este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad, informa que este jueves se implementará un operativo vial con motivo de la peregrinación anual de transportistas

El evento contará con la participación de operadores de tráileres, pipas, camiones y taxis, quienes comenzarán su recorrido en Av. Madero y Zaragoza.

A las 18:00 horas se llevará a cabo el cierre total de las calles involucradas y a las 20:00 horas dará inicio la peregrinación.

Las calles incluidas en el recorrido son: Av. Aguascalientes, Av. Alameda, calle 28 de Agosto, Av. Madero, calle Moctezuma, calle Galeana y Av. Adolfo López Mateos. La peregrinación finalizará en Catedral.

Entre los principales puntos de cierre se encuentran:

Av. Alameda y Av. Aguascalientes (al poniente)

Av. Alameda y Tecnológico (al poniente)

Av. Alameda y Av. Convención de 1914 (al poniente)

Av. Adolfo López Mateos y Tecnológico (al norte)

Av. Héroe de Nacozari y Av. Madero

Av. Alameda y Héroe de Nacozari (al norte)

Av. Alameda y Heroico Colegio Militar

Av. Héroe de Nacozari y Decreto 27 de Septiembre (al sur)

Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos (al norte)

Galeana y Av. Adolfo López Mateos (al sur)

Av. López Mateos y José Ma. Chávez (al poniente)

Como rutas alternas se sugieren:

Av. Aguascalientes Poniente

Av. Paseo de la Cruz

Av. Adolfo López Mateos (al poniente)

Av. Aguascalientes Oriente

Av. Convención de 1914 Oriente

Pedro Parga (al oriente)

José F. Elizondo (al norte)

Av. Gómez Morín

Av. Ayuntamiento

Av. Américas en ambos sentidos

La Dirección de Movilidad exhorta a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas señaladas y seguir las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante el desarrollo de la peregrinación.