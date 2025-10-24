Habrá cierres viales por “Mini Maratón Aguascalientes 2025”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director de Movilidad y Tránsito, José Luis Rodríguez Montoya, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), informa a la ciudadanía sobre los cierres viales que se implementarán con motivo de la carrera “Mini Maratón Aguascalientes 2025”, la cual se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, a partir de las 09:00 horas.

El evento tendrá como punto de inicio y meta el Fideicomiso Tres Centurias, ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín, con una duración aproximada de dos horas.

Principales puntos de cierre:

• Av. Manuel Gómez Morín y Av. Alameda al norte.

• Av. Alameda (incorporación) a Av. Manuel Gómez Morín al poniente.

• Av. Gabriela Mistral (incorporación) a Av. Manuel Gómez Morín al poniente.

• Av. Heroico Colegio Militar y Av. Manuel Gómez Morín al sur.

• Gral. Enrique Estrada (incorporación) a Av. Manuel Gómez Morín al sur.

Rutas alternas recomendadas:

• Av. Adolfo López Mateos

• Av. Aguascalientes

• Av. Alameda

• Av. Convención de 1914

• Av. Heroico Colegio Militar

• Av. Gabriela Mistral

• Av. De la Solidaridad

• Av. Héroe de Nacozari

• Aglaya

Se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados y atender las indicaciones del personal, con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.