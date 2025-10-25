Habrá cierres viales este domingo por el Maratón Aguascalientes 2025

Redacción

Aguascalientes, Agfs.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad y Tránsito, informa a la ciudadanía sobre los cierres viales que se implementarán con motivo del “Maratón Aguascalientes Edición 2025”, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de octubre.

El evento iniciará a las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Av. Manuel Gómez Morín y comprenderá un amplio recorrido que atravesará diversos sectores de la ciudad.

Las aperturas a la circulación se realizarán al paso del último participante y conforme a las necesidades que se vayan presentando.

Los principales puntos de cierre son:

Gral. Mariano Escobedo y Av. Paseo de la Cruz al norte

Av. Manuel Gómez Morín y Aglaya al sur

Av. Alameda y Av. Tecnológico al poniente

Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Ote. al poniente

Av. Héroe de Nacozari y Av. Convención de 1914 al sur

Av. Héroe de Nacozari y Av. Paseo de la Cruz al norte

Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Paseo de la Cruz al norte

Av. José Ma. Chávez y Av. Paseo de la Cruz al norte

Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Pte. al oriente

Av. Convención de 1914 Pte. y Av. de los Maestros al norte

Av. Convención de 1914 Pte. y C. Guadalupe al poniente y oriente

Av. Convención de 1914 y Fundición al poniente y oriente

Av. Convención de 1914 y Carlos Sagredo al poniente y oriente

Av. Convención de 1914 y Av. Universidad al poniente y oriente

Canal Interceptor y Blvd. Zacatecas al poniente

Canal Interceptor y Av. Independencia al norte y sur

Canal Interceptor y Prol. Gral. Ignacio Zaragoza al norte y sur

Av. Universidad y Av. Aguascalientes al poniente y oriente

Av. Colosio y Blvd. Zacatecas al poniente

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y Av. Paseo del Molino al sur

Algunas de las vías alternas recomendadas son:

Av. Aguascalientes

Av. Convención 1914 Oriente

Av. Tecnológico

Av. Paseo de la Cruz

Av. José Ma. Chávez

Av. De los Maestros

Av. Siglo XXI

Av. Gabriela Mistral

Av. Ayuntamiento

Blvd. a Zacatecas

Av. Paseo de la Solidaridad

Se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de Policía Vial para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.