Habrá cierres viales este domingo por el Maratón Aguascalientes 2025

Redacción

Aguascalientes, Agfs.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad y Tránsito, informa a la ciudadanía sobre los cierres viales que se implementarán con motivo del “Maratón Aguascalientes Edición 2025”, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de octubre.

El evento iniciará a las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Av. Manuel Gómez Morín y comprenderá un amplio recorrido que atravesará diversos sectores de la ciudad.

Las aperturas a la circulación se realizarán al paso del último participante y conforme a las necesidades que se vayan presentando.

Los principales puntos de cierre son:

  • Gral. Mariano Escobedo y Av. Paseo de la Cruz al norte
  • Av. Manuel Gómez Morín y Aglaya al sur
  • Av. Alameda y Av. Tecnológico al poniente
  • Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Ote. al poniente
  • Av. Héroe de Nacozari y Av. Convención de 1914 al sur
  • Av. Héroe de Nacozari y Av. Paseo de la Cruz al norte
  • Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Paseo de la Cruz al norte
  • Av. José Ma. Chávez y Av. Paseo de la Cruz al norte
  • Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Pte. al oriente
  • Av. Convención de 1914 Pte. y Av. de los Maestros al norte
  • Av. Convención de 1914 Pte. y C. Guadalupe al poniente y oriente
  • Av. Convención de 1914 y Fundición al poniente y oriente
  • Av. Convención de 1914 y Carlos Sagredo al poniente y oriente
  • Av. Convención de 1914 y Av. Universidad al poniente y oriente
  • Canal Interceptor y Blvd. Zacatecas al poniente
  • Canal Interceptor y Av. Independencia al norte y sur
  • Canal Interceptor y Prol. Gral. Ignacio Zaragoza al norte y sur
  • Av. Universidad y Av. Aguascalientes al poniente y oriente
  • Av. Colosio y Blvd. Zacatecas al poniente
  • Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y Av. Paseo del Molino al sur

Algunas de las vías alternas recomendadas son:

  • Av. Aguascalientes
  • Av. Convención 1914 Oriente
  • Av. Tecnológico
  • Av. Paseo de la Cruz
  • Av. José Ma. Chávez
  • Av. De los Maestros
  • Av. Siglo XXI
  • Av. Gabriela Mistral
  • Av. Ayuntamiento
  • Blvd. a Zacatecas
  • Av. Paseo de la Solidaridad

Se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de Policía Vial para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.