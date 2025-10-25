Habrá cierres viales este domingo por el Maratón Aguascalientes 2025

Redacción
Aguascalientes, Agfs.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad y Tránsito, informa a la ciudadanía sobre los cierres viales que se implementarán con motivo del “Maratón Aguascalientes Edición 2025”, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de octubre.
El evento iniciará a las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Av. Manuel Gómez Morín y comprenderá un amplio recorrido que atravesará diversos sectores de la ciudad.
Las aperturas a la circulación se realizarán al paso del último participante y conforme a las necesidades que se vayan presentando.
Los principales puntos de cierre son:
- Gral. Mariano Escobedo y Av. Paseo de la Cruz al norte
- Av. Manuel Gómez Morín y Aglaya al sur
- Av. Alameda y Av. Tecnológico al poniente
- Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Ote. al poniente
- Av. Héroe de Nacozari y Av. Convención de 1914 al sur
- Av. Héroe de Nacozari y Av. Paseo de la Cruz al norte
- Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Paseo de la Cruz al norte
- Av. José Ma. Chávez y Av. Paseo de la Cruz al norte
- Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención de 1914 Pte. al oriente
- Av. Convención de 1914 Pte. y Av. de los Maestros al norte
- Av. Convención de 1914 Pte. y C. Guadalupe al poniente y oriente
- Av. Convención de 1914 y Fundición al poniente y oriente
- Av. Convención de 1914 y Carlos Sagredo al poniente y oriente
- Av. Convención de 1914 y Av. Universidad al poniente y oriente
- Canal Interceptor y Blvd. Zacatecas al poniente
- Canal Interceptor y Av. Independencia al norte y sur
- Canal Interceptor y Prol. Gral. Ignacio Zaragoza al norte y sur
- Av. Universidad y Av. Aguascalientes al poniente y oriente
- Av. Colosio y Blvd. Zacatecas al poniente
- Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y Av. Paseo del Molino al sur
Algunas de las vías alternas recomendadas son:
- Av. Aguascalientes
- Av. Convención 1914 Oriente
- Av. Tecnológico
- Av. Paseo de la Cruz
- Av. José Ma. Chávez
- Av. De los Maestros
- Av. Siglo XXI
- Av. Gabriela Mistral
- Av. Ayuntamiento
- Blvd. a Zacatecas
- Av. Paseo de la Solidaridad
Se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de Policía Vial para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.