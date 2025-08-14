Habrá cierre de vialidades por la Romería

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Con motivo de la LXX Romería de la Asunción que se llevará a cabo este viernes 15 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informa que a partir de las 16:00 horas iniciarán cierres parciales, posteriormente a las 18:00 horas se implementará el cierre total y a las 20:00 horas dará inicio la peregrinación.
El recorrido partirá desde Av. Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez con dirección al oriente, para incorporarse a Av. Héroe de Nacozari hacia el norte, continuar por Francisco I. Madero y Moctezuma en sentido poniente, finalizando en la Exedra de la Plaza de la Patria.
Entre los principales puntos de cierre se contemplan:
- Av. Alameda y Convención de 1914 (al poniente)
- Av. Adolfo López Mateos y Convención Oriente (al poniente)
- Alameda y Heroico Colegio Militar (al poniente)
- Héroe de Nacozari y Convención Norte (al sur)
- Héroe de Nacozari y Madero (al poniente)
- Héroe de Nacozari y Alameda (al norte)
- Av. Adolfo López Mateos y Héroe de Nacozari (al poniente y al norte)
- Paseo de la Cruz y Héroe de Nacozari (al norte)
- Morelos y Pedro Parga (al sur)
- Av. Adolfo López Mateos y José María Chávez (al norte)
- Av. José María Chávez y Paseo de la Cruz (al norte)
- Josefa Ortiz de Domínguez y Paseo de la Cruz (al norte)
- Av. Adolfo López Mateos y Convención Poniente (al oriente)
- José F. Elizondo e Ignacio T. Chávez (al norte)
- Av. Adolfo López Mateos y José F. Elizondo (al oriente)
Como rutas alternas se recomienda utilizar:
- Avenida Manuel Gómez Morín
- Calle E. J. Correa a través del puente en dirección sur
- Calle J. F. Elizondo por el puente en sentido norte
- Avenida Aguascalientes Oriente
- Avenida Convención de 1914 Oriente
- Heroico Colegio Militar
- Avenida Américas
- Avenida Ayuntamiento
- Avenida Paseo de la Cruz
- Ignacio T. Chávez
Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, salir con tiempo y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades de tránsito para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.