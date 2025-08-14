Habrá cierre de vialidades por la Romería

27 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con motivo de la LXX Romería de la Asunción que se llevará a cabo este viernes 15 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informa que a partir de las 16:00 horas iniciarán cierres parciales, posteriormente a las 18:00 horas se implementará el cierre total y a las 20:00 horas dará inicio la peregrinación.

El recorrido partirá desde Av. Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez con dirección al oriente, para incorporarse a Av. Héroe de Nacozari hacia el norte, continuar por Francisco I. Madero y Moctezuma en sentido poniente, finalizando en la Exedra de la Plaza de la Patria.

Entre los principales puntos de cierre se contemplan:

  • Av. Alameda y Convención de 1914 (al poniente)
  • Av. Adolfo López Mateos y Convención Oriente (al poniente)
  • Alameda y Heroico Colegio Militar (al poniente)
  • Héroe de Nacozari y Convención Norte (al sur)
  • Héroe de Nacozari y Madero (al poniente)
  • Héroe de Nacozari y Alameda (al norte)
  • Av. Adolfo López Mateos y Héroe de Nacozari (al poniente y al norte)
  • Paseo de la Cruz y Héroe de Nacozari (al norte)
  • Morelos y Pedro Parga (al sur)
  • Av. Adolfo López Mateos y José María Chávez (al norte)
  • Av. José María Chávez y Paseo de la Cruz (al norte)
  • Josefa Ortiz de Domínguez y Paseo de la Cruz (al norte)
  • Av. Adolfo López Mateos y Convención Poniente (al oriente)
  • José F. Elizondo e Ignacio T. Chávez (al norte)
  • Av. Adolfo López Mateos y José F. Elizondo (al oriente)

Como rutas alternas se recomienda utilizar:

  • Avenida Manuel Gómez Morín
  • Calle E. J. Correa a través del puente en dirección sur
  • Calle J. F. Elizondo por el puente en sentido norte
  • Avenida Aguascalientes Oriente
  • Avenida Convención de 1914 Oriente
  • Heroico Colegio Militar
  • Avenida Américas
  • Avenida Ayuntamiento
  • Avenida Paseo de la Cruz
  • Ignacio T. Chávez

Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, salir con tiempo y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades de tránsito para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.