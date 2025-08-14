Habrá cierre de vialidades por la Romería

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con motivo de la LXX Romería de la Asunción que se llevará a cabo este viernes 15 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informa que a partir de las 16:00 horas iniciarán cierres parciales, posteriormente a las 18:00 horas se implementará el cierre total y a las 20:00 horas dará inicio la peregrinación.

El recorrido partirá desde Av. Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez con dirección al oriente, para incorporarse a Av. Héroe de Nacozari hacia el norte, continuar por Francisco I. Madero y Moctezuma en sentido poniente, finalizando en la Exedra de la Plaza de la Patria.

Entre los principales puntos de cierre se contemplan:

Av. Alameda y Convención de 1914 (al poniente)

Av. Adolfo López Mateos y Convención Oriente (al poniente)

Alameda y Heroico Colegio Militar (al poniente)

Héroe de Nacozari y Convención Norte (al sur)

Héroe de Nacozari y Madero (al poniente)

Héroe de Nacozari y Alameda (al norte)

Av. Adolfo López Mateos y Héroe de Nacozari (al poniente y al norte)

Paseo de la Cruz y Héroe de Nacozari (al norte)

Morelos y Pedro Parga (al sur)

Av. Adolfo López Mateos y José María Chávez (al norte)

Av. José María Chávez y Paseo de la Cruz (al norte)

Josefa Ortiz de Domínguez y Paseo de la Cruz (al norte)

Av. Adolfo López Mateos y Convención Poniente (al oriente)

José F. Elizondo e Ignacio T. Chávez (al norte)

Av. Adolfo López Mateos y José F. Elizondo (al oriente)

Como rutas alternas se recomienda utilizar:

Avenida Manuel Gómez Morín

Calle E. J. Correa a través del puente en dirección sur

Calle J. F. Elizondo por el puente en sentido norte

Avenida Aguascalientes Oriente

Avenida Convención de 1914 Oriente

Heroico Colegio Militar

Avenida Américas

Avenida Ayuntamiento

Avenida Paseo de la Cruz

Ignacio T. Chávez

Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, salir con tiempo y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades de tránsito para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento.