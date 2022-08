Habrá cierre de calles este domingo 14 de agosto por peregrinación de transportistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a través de la Dirección de Movilidad anuncia la implementación de un operativo vial con motivo de la peregrinación del sector transportista en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los feligreses y preservar el orden y la paz pública en el marco de las tradicionales fiestas patronales, el Comisario General, Mtro. Antonio Martínez Romo señaló que la Policía Preventiva, la Policía Vial con apoyo de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública estarán reforzando la cobertura a todas las actividades programadas durante los últimos dos días más importantes del quincenario de la Asunción.

Por lo anterior, Martínez Romo dio a conocer que estarán participando más de 300 elementos para brindar apoyo y seguridad a los concurrentes a las fiestas.

Apuntó que parte fundamental del operativo consistirá en los cierres viales a implementar, sobre todo en la Zona Centro y algunas rutas que involucrarán el primer y Segundo Anillo periférico.

En ese contexto, detalló que el día 14 de agosto, el operativo dará inicio a las 15:00 horas con el despeje de vehículos sobre las vialidades involucradas, considerando que el sector transportista llevará a cabo su peregrinación a partir de las 20:00 horas por la siguiente ruta: Avenida Prolongación Alameda, 28 de Agosto, Francisco I. Madero y Galeana Sur.

Por lo anterior en la reunión con las Asociaciones de Transporte Pesado se les dio a conocer el siguiente Reglamento para la participación de transportistas a la peregrinación del día 14 de agosto 2022

1.- La idiosincrasia del evento es puramente religioso y como tal se debe de llevar a cabo en completo orden.

2- Los participantes son netamente del gremio de transporte de personas y bienes; no tienen cabida vehículos particulares, es decir que no se dediquen al ramo, tales como clubes de autos, motociclistas, ciclistas, etc..

3.- La Dirección de Movilidad en los artículos 664, 665, 666, 667, 668 y 669 de la Ley de Movilidad vigente en el estado es la encargada de regular el transito del trasporte pesado en rutas y horarios, por lo que se regirán a lo dispuesto por Dirección.

4.- Después de las 23:00 hrs. ha quedado demostrado, que en más de una ocasión que el evento tiende a salirse de orden por lo tanto, después de este horario, no se permitirá el paso de vehículos participantes a la ruta. En este tenor, Se cerrará la Av. Madero y Av. Héroe de Nacozari a las 22:00 hrs para dar por terminada la peregrinación a las 23:00 hrs.

5- Por el motivo anterior, la formación de los transportistas será en los lugares tradicionales, pero se limitará Av. Aguascalientes de Alameda hacia el norte (No deberán haber vehículos formados en este tramo y se les invitará a qué se retiren). Será solo sobre Av. Alameda hasta Av. Aguascalientes.

6- No deberán arrojar dulces al público, y no dejar espacio para hacer arrancones.

7.- Las condiciones de participación en la peregrinación estará regulada por el reglamento que se planteó en reunión previa con representantes del gremio. Estará limitado a 1000 participantes los cuales deberán llevar el permiso que expide la Dirección de Movilidad. El cual podran solicitar de manera gratuita en la misma Dirección de Movilidad y en las oficinas de CMOV.

8- Danzas a pie no estarán permitidas, si por tradición llevan su danza; que sea a bordo de una plataforma.

9- Habrá un filtro de revisión de los tarjetones en Madero y Héroe de Nacozari para corroborar su participación. Caso contrario se retiraran de la fila. Y en Madero y Zaragoza se estarán retirando por parte de integrantes operativos dichos tarjetones para evitar vuelvan a formarse o lo pasen a un tercero.