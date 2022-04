Habrá bonos, más no utilidades como tal para trabajadores del sector automotriz en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras la crisis por la que atraviesa la industria automotriz local, tanto por efectos de la pandemia del covid como por la falta de componentes electrónicos, no habría reparto de utilidades en 2022 en el sector, sin embargo se otorgaría un bono adicional a los trabajadores a manera de compensación, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

“En el caso de las armadoras tengo entendido que el reparto más que de utilidades como tal van a ser bonos adicionales, porque las empresas quedaron sin utilidades

considerables y están decidiendo dar un bono únicamente, independientemente que no sea el reparto de PTU por ley”, dijo.

El responsable de la política económica en la entidad comunicó que habrá algunas empresas de este y otros sectores que si estén en condiciones de entregar utilidades a sus trabajadores, sin embargo no será en la misma cantidad que lo hacían en años anteriores.

“Lamentablemente hubo sectores que no se recuperaron del todo en 2021 y pues sin duda habrá algunos giros que no repartan lo que solían repartir antes de la pandemia”, concluyó