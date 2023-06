Habrá acciones de inconstitucionalidad contra ley 3de3 que aprobó Congreso de Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es probable que se presenten acciones legales en contra de las adecuaciones a la Ley 3de3 que aprobó el Congreso del Estado y cuya mayoría avaló una excepción para violentadores que hayan cumplido su sentencia, adelantó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión legislativa de Equidad de Género.

“El mismo Congreso de la Unión ya me envió sus propias observaciones y estamos trabajando en un documento en donde se hace una acción de inconstitucionalidad para esta iniciativa local. Algunas agrupaciones civiles ya presentaron su postura, donde también difieren lo que se aprobó”, declaró la legisladora del PRD.

En la sesión ordinaria del pasado jueves, el pleno avaló la ley de 3de3 para evitar que personas juzgadas por violencia de género, agresores sexuales o deudores alimentarios puedan ser votados a cargos públicos. Pero de forma extra, la fracción del PAN añadió una excepción cuando el señalado haya cumplido con su correspondiente sentencia. Esta modificación fue aceptada por la mayoría, pero cuestionada en su momento por Martínez Meléndez, quien calificó la adecuación como una incongruencia.

Al respecto, la representante perredista explicó que se esperará la publicación del documento a través de los medios oficiales del estado, para conocer si se regirá sobre el documento que avaló el Congreso del Estado o sobre la versión nacional con la que dijo coincidir.

“Hay una línea muy delgada en donde no se distingue que al agresor no se le juzga dos veces, sino que no ocupe puestos de gobierno. Yo entiendo el tema de la reinserción social, pero qué educación puede tener un preso que está en el centro penitenciario”, refutó.

– ¿Por qué esta cerrazón que pedían ustedes?

– Creo que no se ha terminado de entender la idea de la ley 3de3, donde la intención principal es defender a las víctimas y que no se sientan amenazadas porque el agresor ya cumplió con una sentencia.

La ley 3de3 estaría en operaciones para los comicios del siguiente año cuando se renueven las alcaldías y diputaciones locales.