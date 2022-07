Habrá 2a oportunidad para estudiantes reprobados en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras dejar en claro que no habrá regalo de calificaciones, el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, adelantó que no se trata de perjudicar a nadie, por lo que quienes no aprueben tendrán una segunda oportunidad para acreditar los conocimientos adquiridos.

“Los que en estos momentos demuestren que tienen los conocimientos y las competencias van a ser acreditados y los que no, simple y sencillamente no se les regala la calificación como lo hemos venido señalando y se les deja para un segundo periodo de recuperación y acompañamiento y si al término de este periodo lo acreditan se les pone su calificación numérica que puede ir del 6 al 10”, explicó.

Más adelante enfatizó que quien ni en una segunda oportunidad acredite los conocimientos, lastimosamente serán reprobados.

Para concluir Reyes Esparza resaltó que debido a lo irregular del ciclo escolar a punto de concluir oír cuestiones del covid, las inasistencias no serán tomadas en cuenta en la calificación. final de los alumnos.