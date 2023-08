Hablaron Wendy Guevara y Marlon Colmenarez sobre su relación

Redacción

México.- Muchas cosas se suscitaron a lo largo de las 10 semanas que Wendy Guevara estuvo dentro de “La casa de los Famosos México”, y es que fuera de la competencia se habló de Marlon Colmenarez quien es uno de los mejores amigos de la influencer.

Y es que usuarios de redes sociales e incluso las propias amigas de Wendy, señalaron al venezolano como un hombre que trata mal a la ganadora de LCDLFMX y que solo esta con ella por interés, ante todos estos señalamientos Marlon Colmenarez en compañía de Wendy aclaro todo y también revelaron si son novios o no.

Tras varios días de haber anunciado que iba a hablar algo muy importante, Marlon finalmente se reunió con Wendy en su casa para hablar de los ataques en su contra a lo largo de estas semanas, incluso el venezolano asegura que fue algo “inhumano” todo lo que se dijo de él.

Marlon además aseguró que mientras Wendy era parte del “team infierno”, él vivió un infierno afuera, derivado de las declaraciones que hicieron las amigas de la influencer, pues el venezolano dejó claro que Guevara nunca le ha pagado por su compañía como lo dijo Paola Suárez en una entrevista.

A ello añadió “Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín…con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa (de los Famosos México), de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”.

Visiblemente molesto, Marlón exigió a las amigas de “La chiquis” como le dice de cariño a Wendy Guevara que le pidan una disculpa pública y que además ya no hablen de él, pues él no pertenece a su grupo de amigos, ya que él solo es amigo de Wendy.

Agregando que “lo que quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, Evelyn, Salma, Paola, Kimberly… todas. Eso es lo único que pido. No pueden hacer contenido si no hablan de otra persona”.

Finalmente, Marlon aclaró que él no cobró nada por asistir a la gala en la que participó, tal y como se rumoreó en redes sociales, incluso, el striper dejo claro que sí no iba a gritarle a Wendy como sus demás amigos es por que le daba miedo que la gente hiciera algo en su contra, luego de recibir tanto hate en redes sociales por todo lo que se decía de él.

Además de que reveló que él fue varias veces a La Casa de los famosos México, ya que Wendy lo dejó como su contacto de confianza, por lo que cada cosa que necesitaba la influencer, el venezolano iba a llevárselas, pero él nunca dijo nada pues prefería mantener la discreción al respecto y aclarar todo cuando Wendy estuviera afuera.

Tras escuchar todo lo que sucedió en su ausencia, Wendy dijo estar muy sorprendida pues antes de entrar ella habló con todos y pidió que se mantuvieran unidos, por lo que en cuanto tenga oportunidad hablara con sus papás, y sus amigos para saber qué es lo que pasó.

Dejando en claro que ella no se dejará de hablar con nadie, pues todos y cada uno de sus amigos, incluyendo a Marlon son importantes para ella y los quiere muchísimo.

Por último, Wendy reveló que no ha recibido los 4 millones de pesos que ganó, pues es un proceso largo y también habló de su relación con Marlón y dijo que ellos son solo amigos.

