Habla Cazzu sobre su vida como madre soltera y su carrera artística

Redacción

La rapera argentina Cazzu abrió su corazón sobre la maternidad y la vida después de su ruptura con el cantante Christian Nodal en el podcast Un elefante en la habitación, de la revista Marie Claire Colombia.

“Estoy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco, filmé una película”, aseguró la artista de 31 años, quien además destacó su orgullo por ser madre de Inti, su hija de 2 años. “Soy orgullosamente la mamá de Inti, pero también soy Cazzu como mamá y para mí eso es una responsabilidad muy grande”, dijo, y agregó que desea mostrar a otras madres que la maternidad no es un obstáculo para alcanzar los sueños.

La cantante explicó que ser madre no implica renunciar a la vida propia: “No hay límites para nosotras por ser mamás. Cuando nos convertimos en mamá tenemos que opacar muchas cosas de nuestra vida para encajar en lo que a la gente le gusta que seamos como madre”, señaló, mientras compartía su intención de criar a Inti con valores de respeto, bondad y conciencia social. “Que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importa el mundo, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad, que las injusticias no la derroten”, afirmó.

Cazzu también habló de la influencia de su familia en su crianza. “Mi mamá siempre trabajó, el dinero y la economía de la casa siempre estuvo en sus manos. Tiene un carácter arrollador”, relató sobre la mujer que la crió junto a su hermana, enseñándoles independencia y ambición. La artista agradeció el apoyo de su madre, su hermana y su cuñada en la crianza de Inti.

Sobre su hija, Cazzu destacó la personalidad y los intereses de la pequeña: “Espero que se sienta orgullosa de la mamá que tiene. Para ella yo soy algo muy preciado”, dijo. La niña ya muestra afinidad por la moda y los brillos, y la cantante bromeó sobre lo complicada que será al crecer: “Ya tiene su personalidad y Dios me libre, va a estar duro”.