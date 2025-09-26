Habilitan pago de recibos de MIAA en Banregio

25 C
Aguascalientes
26 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de facilitar el trámite a los usuarios y modernizar los métodos de pago, a partir de ahora, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA),  habilita una nueva modalidad para pagar el servicio de agua potable a través del banco Banregio.

Jesús Vallín, director general de MIAA señaló que actualmente se cuenta con más de 1 mil 500 recaudadores externos, entre los que se encuentran otros bancos y tiendas de conveniencia, ya que la ciudadanía ha manifestado su preferencia por estos medios, por la comodidad y flexibilidad que estos representan, permitiéndoles así efectuar con puntualidad el pago por el servicio.

Aclaró que Banregio ofrece tres modalidades a los usuarios:  aplicación móvil, página web www.banregio.com y directamente en ventanilla de cualquier sucursal bancaria, sin ningún cargo  extra por comisión.

El organismo recomienda tener a la mano los datos de su estado de cuenta MIAA, para así evitar algún error en la captura de los datos, así como conservar el comprobante de pago en caso de alguna  duda o aclaración.