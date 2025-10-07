Habilitan nuevo tiradero de escombro en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA), habilitó el nuevo tiradero de escombro “Santa Rosa”, que será el único lugar autorizado para la disposición de este tipo de residuos en Aguascalientes.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Huízar Botello, informó que este espacio fue habilitado con el objetivo de brindar a la ciudadanía y a las empresas un lugar seguro y controlado para recibir materiales de la construcción o demolición, para evitar su disposición inadecuada en calles, lotes baldíos o áreas naturales.

Explicó que la ciudadanía en general puede ingresar directamente a depositar el escombro proveniente de sus obras, siempre y cuando no esté mezclado con basura, sin embargo, para las empresas y negocios es requisito presentar el visto bueno de sus residuos emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio (Semadesu).

Huízar Botello comentó que en la recepción se revisará el material y el personal encargado emitirá un comprobante de depósito.

El tiradero de escombro “Santa Rosa” se localiza al nororiente de la ciudad, en la comunidad de Norias de Paso Hondo, Ejido Calvillito y ofrece atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

De esta manera, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso con el ordenamiento urbano, el cuidado del medio ambiente y la correcta gestión de los residuos de construcción.