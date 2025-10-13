Habilita Municipio de Aguascalientes centro de acopio para ayudar a afectados por lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes hace un llamado ciudadano a apoyar a nuestros hermanos del Municipio de Puerto Vallarta afectados por las intensas lluvias e inundaciones, a través de los centros de acopio instalados en las Estaciones de Bomberos y del Centro de Atención al Turismo.

Desde este lunes 13 y hasta el domingo 19 de octubre, se recibirán alimentos no perecederos, enlatados o empaquetados, productos de limpieza como pinol, cloro, trapeadores, jabón, además de artículos de higiene personal como jabón, toallas sanitarias, pañales infantiles y para adulto y papel sanitario.

Están disponibles los siguientes centros de acopio:

Estación Central de Bomberos. Av. Tecnológico Oriente. #308 ExEjido Ojocaliente, teléfono 449 970 40 53. Lunes a domingo 24 horas.

Sub-Estación Sur de Bomberos Municipales de Aguascalientes. Av. Carolina Villanueva de García s/n, Ciudad Industrial, teléfono 449 970 39 39. Lunes a domingo 24 horas.

Sub-Estación de Bomberos Municipales Villas de Nuestra Señora de la Asunción VNSA, calle Fernán González de Eslava esquina calle Rogelio Galindo de la Torre Fracc. (junto al mercado) Villas de Nuestra Señora de la Asunción, teléfono 449 688 98 66. Lunes a domingo 24 horas.

Sub-Estación Norte de Bomberos Municipales de Aguascalientes, Av. Guadalupe González s/n, casi esquina Av. Universidad. Fracc. Unión Ganadera. Lunes a domingo 24 horas.

Centro de Atención al Turismo. Plaza de la Patria esquina calle Cristóbal Colón. Centro Histórico, a partir de esta fecha y hasta el domingo 19 de 8:00 a 18:00 horas.

Cabe señalar que al final del periodo de acopio, se procederá a clasificar los artículos recibidos para ser enviados al municipio de Puerto Vallarta y apoyar a quienes más los necesiten.