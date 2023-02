Gutiérrez: necesario legislar en materia de prevención en ataques a periodistas y activistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo generar condiciones para la protección de comunicadores y activistas en garantías individuales a fin de contar con medidas de prevención, apuntó la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, con miras a la creación de un mecanismo local enfocado al tema.

“En Aguascalientes no se tiene registro de asesinato a periodistas, ni a defendedores de derechos humanos con motivo de su trabajo. Sin embargo, esto no significa que nuestro estado se encuentre exento de sufrir estos sucesos. No debemos esperar a que ocurra una tragedia para empezar a legislar sobre el tema”, señaló la representante del PAN.

Durante la celebración del foro de mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos realizado en Palacio Legislativo, Gutiérrez Ruvalcaba advirtió que hay 13 estados que no tienen legislaciones en materia de protección a dichas actividades, siendo Aguascalientes una de esas entidades.

“El mecanismo para una coordinación estatal será conformado por representantes de la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía, Secretaría de Seguridad, del Congreso del Estado, además de personas dedicadas a la libertad de expresión y del periodismo”, precisó.

La legisladora panista citó de paso un informe presentado por la agrupación Artículo XIX, que ha documentado 156 asesinatos en periodistas en México, debido a actividades relacionadas con su labor.

El foro contó con la asistencia de funcionarios estatales, de la Fiscalía, representantes populares, organismos de defensoría, así como activistas locales.